Чешская лыжница объяснила, почему лежала на снегу, когда другие выбирали забеги в спринте

Чешская лыжница Тереза Баранова объяснила своё странное поведение на первом этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстаире (Швейцария), когда во время выбора участницами забегов в спринте легла на снег.
Обычно на подобной процедуре спортсмены стоят вместе с тренерами и следят за тем, что выбирают другие.
«Я знала, что я была одной из последних на выбор забега, поэтому не было смысла смотреть, что выбирали другие.
Спринт научил меня быть более спокойным человеком, в том числе и в личной жизни. Иногда полезно знать, что выбрали другие люди, но вы должны быть готовы ко всему», — сказала Баранова в интервью Dagbladet.
Фото: Томас Харстад, Dagbladet
Второй этап «Тур де Ски» пройдёт в Оберстдорфе (Германия) 3-4 января. На сегодня запланированы классические 10-километровые гонки с раздельным стартом у женщин и мужчин.
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