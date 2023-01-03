Вяльбе — о футболке с изображением Путина: я периодически их покупаю

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос, одела бы сегодня футболку с изображением президента России Владимира Путина, как однажды она сделала на чемпионате мира в Лахти.
«Ничего не изменилось. У меня есть такие футболки, я периодически их покупаю, у моих детей и внуков есть такие футболки. Еще раз говорю: мы — спортсмены и изначально патриоты страны. Я вообще ребенок Советского Союза, да и в сознательной жизни достаточно долго жила в СССР. Согласись, что нас воспитывали любить Родину, уважать руководителя, уважать старших. Но честно, мне никто никогда не говорил, что я не имею право высказать свое мнение. Оно может быть и может отличаться от других — моих коллег, непосредственного руководителя. Я не была затюканной какой-то в Советском Союзе», — сказала Вяльбе в интервью «РИА Новости Спорт».
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