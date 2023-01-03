Вяльбе объяснила, почему в последние годы лыжники утратили дружественные связи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением, почему раньше между лыжниками были более дружественные отношения.

«Честно скажу: меня часто спрашивают, как мы общались с иностранными спортсменами, ведь был «железный занавес» и всё такое. Но мы общались больше и теснее, чем сейчас общаются наши спортсмены. Хотя у нас 99% в команде не говорили на иностранных языках. А сейчас практически все знают языки, за исключением редких случаев. У нас в команде два таких явных человека — это Устюгов и Большунов. Я не припомню, чтобы мне кто-то из спортсменов говорил: «Я ездил в гости домой к…» Ну, например, Легков к Нортугу.

У меня же дома бывали норвежки, финки, я была у них дома. Ко мне в Магадан приезжала Стефания Бельмондо. У нас была какая-то другая жизнь. Может быть, потому что раньше мы бегали за медали и кубки. А сейчас есть деньги. И когда есть вот эта конкуренция за заработок денег… В хорошем смысле слова, у нас вид спорта не такой сильно оплачиваемый. Какую-то роль это всё-таки играет. Люди становятся более меркантильными и менее дружелюбными друг к другу», — сказала Вяльбе в интервью «РИА Новости Спорт».