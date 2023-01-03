Вяльбе рассказала, почему не думает о депутатской карьере

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос, почему в будущем не собирается строить депутатскую карьеру.

«Я же уже пыталась пойти от Магаданской области, не получилось. Сейчас изначально знала, что туда не пойду. Просто «Единая Россия» попросила, а я очень давно член этой партии. Но я ни на йоту не жалею, что в свое время туда не попала, потому что я бы тогда не была там, где реально получаю кайф от работы. У меня есть видеозапись 93-го года, с чемпионата мира в Фалуне, и там меня спрашивают, кем бы хотела стать после того, как уйду из спорта? И я сказала, что хочу быть президентом федерации. И когда я это вижу, то понимаю, что тогда, будучи еще молодой девчонкой, сопливой, а какие мысли были в голове. И вот, я — президент федерации. Я люблю своих спортсменов. На днях смотрела видео, которое мне прислал Егор Сорин. Они были на Олимпийском форуме, на награждении Юрий Викторович (Бородавко) получал за меня награду лучшему президенту федерации и говорил потом несколько слов. Я видела, как он волнуется, для меня это было настолько трогательно и приятно… Такие слова, абсолютно простые, ничего там пафосного не было, но абсолютно правильно сказанные», — сказала Вяльбе в интервью «РИА Новости Спорт».