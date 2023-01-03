Лидер «Тур де Ски» признала свою слабость в гонке в гору. Тренер шведов ей не поверил

Норвежская лыжница Тириль Венг заявила, которая лидирует в общем зачёте «Тур де Ски» — 2022/2023 после двух гоно, призналась, что подъём в гору является её слабым местом на этапе многодневки в Оберстдорфе (Германия). Однако тренер сборной Швеции Андерс Бистрём не поверил норвежской лыжнице.
«У меня хорошее положение, но я знаю, что должна выступить на пике формы в Оберстдорфе, чтобы иметь шансы. Боже мой, у меня ещё уйдёт столько секунд, чтобы подняться на этот холм. Настолько, что я немного мрачно смотрю на то, как я беру эту победу. Я просто буду ехать настолько быстро, как только смогу, и будь, что будет», — приводит слова Венг Nettavisen.
В ответ на это сказал: «Я знаю Тириль, ведь я был её тренером, поэтому знаю, что она действительно хороша в подъёме. Она может не думать, что она хороша, но она хороша. Она лидирует в Кубке мира и является очень сильным универсалом».
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