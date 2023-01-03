Йоханнес Клебо выиграл классическую разделку на «Тур де Ски». Голберг — пятый

В Оберстдорф (Германия) завершилась классическая разделка на 10 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира. У мужчин победу одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, опередивший соотечественника Симена Хегстад Крюгера. Третьим финишировал ещё один норвежец, Дидрик Тёнсет.

Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Второй этап. Оберстдорф, Германия.

Мужчины. Классический стиль. 10 км

Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 21.38,5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 12,4. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +22,4. Калле Хальфварссон (Швеция) +24,9. Пол Голберг (Норвегия) +26,9. Бен Огден (США) +30,0. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +38,9. Ховард Мосеби (Норвегия) +42,6. Франческо де Фабиани (Италия) +42,8.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).