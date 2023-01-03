Йоханнес Клебо обошёл Петтера Нортуга по количеству побед на «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо выиграл классическую разделку традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски». Эта победа стала для норвежца 14-й в рамках многодневки. После этого Клебо обошёл по данному показателю соотечественника – двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга.

Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Второй этап. Оберстдорф, Германия.

Мужчины. Классический стиль. 10 км.

Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 21.38,5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 12,4. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +22,4.

На «Тур де Ски» Клебо выступает с сезона-2018/2019. Он также выходил на старт лыжной многодневки в сезоне- 2019/2020 и в сезоне-2021/2022. Текущие соревнования стали для Клебо четвёртыми в карьере.