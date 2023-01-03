Йоханнес Клебо обошёл Петтера Нортуга по количеству побед на «Тур де Ски»
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Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо выиграл классическую разделку традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски». Эта победа стала для норвежца 14-й в рамках многодневки. После этого Клебо обошёл по данному показателю соотечественника – двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга.
Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Второй этап. Оберстдорф, Германия.
Мужчины. Классический стиль. 10 км.
- Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 21.38,5.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 12,4.
- Дидрик Тёнсет (Норвегия) +22,4.
На «Тур де Ски» Клебо выступает с сезона-2018/2019. Он также выходил на старт лыжной многодневки в сезоне- 2019/2020 и в сезоне-2021/2022. Текущие соревнования стали для Клебо четвёртыми в карьере.
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