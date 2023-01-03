Ийво Нисканен не смог добраться до финиша в классической разделке «Тур де Ски»

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен сошёл по ходу с гонки по ходу классической разделки на 10 км традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски».

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо, который прошёл дистанцию за 21 минуту и 38,5 секунд.

Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Второй этап. Оберстдорф, Германия.

Мужчины. Классический стиль. 10 км

Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 21.38,5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 12,4 Дидрик Тёнсет (Норвегия) +22,4

Напомним, Нисканен не выступал на этапах Кубка мира в начале текущего сезона из-за коронавируса, которым он заразился перед самым стартом соревнований в Руке (Финляндия). На первом этапе «Тур де Ски» в гонке преследования фин стал 14-м, а в спринте на 1.4 км не смог пройти квалификацию.

