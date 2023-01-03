«2023 год можно завершать!» Клебо — о том, что обогнал Нортуга по победам на «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился эмоциями после победы в гонке с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках второго этапа «Тур де Ски».

Для Клебо эта победа стала 14-й на «Тур де Ски». Таким образом, Йоханнес стал самым успешным лыжником по количеству побед на «Тур де Ски». Ранее рекорд принадлежал его соотечественнику Петтеру Нортугу (13 побед).

«Значит, 2023 год можно завершать! Мы можем закончить этот год и начать с 2024-го! Это впечатляющее достижение», — приводит слова Клебо TV2 со ссылкой на эфир Viaplay.

У женщин больше всего побед на «Тур де Ски» у норвежки Терезе Йохауг и польки Юстины Ковальчик (по 14). Если Клебо выиграет ещё одну гонку, то станет самым успешным лыжником на данном турнире.