«Тур де Ски», общий зачёт, мужчины: Клебо укрепил своё лидерство после 3-й победы подряд

В Оберстдорфе (Германия) прошла мужская гонка с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Её выиграл норвежец Йоханнес Клебо, что позволило ему упрочить своё лидерство в общем зачёте соревнований.

Общий зачёт «Тур де Ски». Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 27,49.

2. Пол Голберг (Норвегия) + 37.

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) + 40.

4. Дидрик Тёнсет (Норвегия) + 57.

5. Калле Хальфварссон (Швеция) + 1,11.

6. Федерико Пеллегрино (Италия) + 1,13.

7. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) + 1,17.

8. Вильям Порома (Швеция) + 1,23.

9. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 1,31.

10. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) + 1,33.

11. Бен Огден (США) + 1,43.

12. Шур Рёте (Норвегия) + 1,47.