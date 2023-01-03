«Тур де Ски», общий зачёт, мужчины: Клебо укрепил своё лидерство после 3-й победы подряд
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В Оберстдорфе (Германия) прошла мужская гонка с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Её выиграл норвежец Йоханнес Клебо, что позволило ему упрочить своё лидерство в общем зачёте соревнований.
Общий зачёт «Тур де Ски». Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 27,49.
2. Пол Голберг (Норвегия) + 37.
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) + 40.
4. Дидрик Тёнсет (Норвегия) + 57.
5. Калле Хальфварссон (Швеция) + 1,11.
6. Федерико Пеллегрино (Италия) + 1,13.
7. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) + 1,17.
8. Вильям Порома (Швеция) + 1,23.
9. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 1,31.
10. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) + 1,33.
11. Бен Огден (США) + 1,43.
12. Шур Рёте (Норвегия) + 1,47.
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