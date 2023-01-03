Терезе Йохауг сообщила, что готовится впервые стать мамой
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг сообщила, что ждёт ребёнка. Напомним, титулованная лыжница долгое время встречается с Нильсом Якобом Хоффом, у пары состоялась помолвка.
«Семья расширяется. 2022 год дал всё, о чём можно было мечтать», — подписала фотографии Терезе.
Фото: из личного архива Терезе Йохауг
Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним на Кубке мира. 34-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.
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