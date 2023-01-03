Терезе Йохауг — о беременности: это превосходит все мои золотые медали

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала новость о своей беременности.
«Это весомее всего, чего вы можете достичь. Это, можно сказать, превосходит все мои золотые медали. Думаю, что это очень круто, и должна сказать, что это немного страшно. Ты не совсем понимаешь, во что ввязываешься. Но я действительно с нетерпением жду этого.
Просто я привыкла сама управлять своими буднями, и вдруг в доме появится совершенно новый хозяин. Это вызывает радость, немного смешанную с ужасом.
Я намерена продолжать тренироваться во время беременности и много разговаривала с Марит Бьорген, получив несколько советов, на что обращать внимание и как тренироваться», — приводит слова Йохауг NRK.
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