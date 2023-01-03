Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин: Голберг — 1-й, Клебо остался на 8-й строчке

В Оберстдорфе (Германия) прошла мужская гонка с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Её выиграл норвежец Йоханнес Клебо.

Отметим, что победа не позволила Клебо подняться на более высокую строчку в дистанционном зачёте Кубка мира, он продолжает оставаться в нём восьмым.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 566.

2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 509.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 475.

4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 447.

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 445.

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 422.

7. Вильям Порома (Швеция) — 412.

8. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 380.

9. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 314.

10. Фридрих Мох (Германия) — 310.