Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин: Голберг — 1-й, Клебо остался на 8-й строчке

В Оберстдорфе (Германия) прошла мужская гонка с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Её выиграл норвежец Йоханнес Клебо.
Отметим, что победа не позволила Клебо подняться на более высокую строчку в дистанционном зачёте Кубка мира, он продолжает оставаться в нём восьмым.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Мужчины
1. Пол Голберг (Норвегия) — 566.
2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 509.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 475.
4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 447.
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 445.
6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 422.
7. Вильям Порома (Швеция) — 412.
8. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 380.
9. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 314.
10. Фридрих Мох (Германия) — 310.
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