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Общий зачёт Кубка мира у женщин: Карлссон до минимума сократила отставание от 2-го места

Общий зачёт Кубка мира у женщин: Карлссон до минимума сократила отставание от 2-го места
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В Оберстдорфе (Германия) завершилась гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Её выиграла шведка Фрида Карлссон, что позволило ей подобраться ко второму месту в общем зачёте Кубка мира – 2022/2023.

На данный момент Карлссон отстаёт от вице-лидера Джессики Диггинс на 13 баллов, в то время как ранее преимущество американки составляло 63 очка.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1.016.
2. Джессика Диггинс (США) — 739.
3. Фрида Карлссон (Швеция) — 726.
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 699.
5. Надине Фендрих (Швейцария) — 669.
6. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 620.
7. Катарина Хенниг (Германия) — 611.
8. Кертту Нисканен (Финляндия) — 597.
9. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 537.
10. Майя Дальквист (Швеция) — 536.

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