Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин: лыжниц из топ-3 разделяют четыре очка

В Оберстдорфе (Германия) завершилась гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Её выиграла шведка Фрида Карлссон.
Отметим, что результаты гонки не повлияли на положение лыжниц в дистанционном зачёте Кубка мира. Однако в топ-3 отставание соперниц уменьшилось до четырёх очков.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Женщины
1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 581.
2. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 577.
3. Фрида Карлссон (Швеция) — 573.
4. Катарина Хенниг (Германия) — 530.
5. Кертту Нисканен (Финляндия) — 506.
6. Джессика Диггинс (США) — 460.
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 455.
8. Хейди Венг (Норвегия) — 426.
9. Эбба Андерсон (Швеция) — 394.
10. Рози Бреннен (США) — 362.
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