Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин: лыжниц из топ-3 разделяют четыре очка

В Оберстдорфе (Германия) завершилась гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Её выиграла шведка Фрида Карлссон.

Отметим, что результаты гонки не повлияли на положение лыжниц в дистанционном зачёте Кубка мира. Однако в топ-3 отставание соперниц уменьшилось до четырёх очков.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Женщины

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 581.

2. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 577.

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 573.

4. Катарина Хенниг (Германия) — 530.

5. Кертту Нисканен (Финляндия) — 506.

6. Джессика Диггинс (США) — 460.

7. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 455.

8. Хейди Венг (Норвегия) — 426.

9. Эбба Андерсон (Швеция) — 394.

10. Рози Бреннен (США) — 362.