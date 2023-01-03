Ийво Нисканен: когда услышал, что меня обгоняют 20 человек, мотивации не осталось

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен отказался комментировать решение сойти с дистанции по ходу гонки с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках второго этапа «Тур де Ски», сообщает Iltalehti. Финское издание отмечает, что спортсмен был в ярости.
Однако спустя 30 минут после схода Нисканен успокоился и нашёл в себе силы пообщаться с журналистами.
«Сегодня всё пошло не так, поэтому мне не захотелось продолжать. Я ставлю перед собой высокие цели, поэтому, когда я услышал, что меня обгоняют 20 человек, у меня не осталось мотивации», — приводит слова Нисканена Dagbladet.
Напомним, Нисканен не выступал на этапах Кубка мира в начале текущего сезона из-за коронавируса, которым он заразился перед самым стартом соревнований в Руке (Финляндия). На первом этапе «Тур де Ски» в гонке преследования финн стал 14-м, а в спринте на 1,4 км не смог пройти квалификацию.
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