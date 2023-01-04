Жена Александра Большунова опубликовала трогательный снимок лыжника с дочкой

Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова опубликовала в социальных сетях милое студийное фото спортсмена с новорождённой дочерью Евой. В комментариях к нему она оставила эмодзи «сердце».

Александр и Анна поженились в апреле 2021 года. А 27 августа 2022 года они впервые стали родителями. Анна – бывшая лыжница сборной России.

Фото: из личного архива Анны Большуновой

26-летний Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). Александр полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).