Йоханнес Клебо: интересно, как Нисканен проявит себя на чемпионате мира

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил решение финна Ийво Нисканена сняться по ходу гонки с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках второго этапа «Тур де Ски».
«У Ийво пока нет интереса. Не думаю, что мы увидим его до чемпионата мира, будет интересно посмотреть, как он там выступит. У него относительно хорошие минуты для таких соревнований, уверен, что следующие несколько недель он проведёт очень продуктивно», — приводит слова Клебо Dagbladet.
Напомним, Нисканен не выступал на этапах Кубка мира в начале текущего сезона из-за коронавируса, которым он заразился перед самым стартом соревнований в Руке (Финляндия). На первом этапе «Тур де Ски» в гонке преследования финн стал 14-м, а в спринте на 1,4 км не смог пройти квалификацию.
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