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«Для меня это не рядовое событие». Крюгер — о первом подиуме в классической разделке

«Для меня это не рядовое событие». Крюгер — о первом подиуме в классической разделке
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Двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал второе место во вчерашней 10-километровой классической разделке на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

Этот подиум стал первым в карьере норвежца в гонке классическим стилем с раздельным стартом.

«Я чувствовал, что у меня хороший план на гонку и я хорошо справляюсь. Кроме того, у меня появилось немного больше уверенности в собственной форме и технике. Это заставляет меня больше верить в себя во время гонки.

Для меня это не рядовое событие. Меня расстраивало, что я не мог добиться этого раньше, потому что это то, над чем я много работал и чего хотел достичь», — сказал Крюгер в интервью TV2.

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