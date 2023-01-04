Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Маркус Крамер: российские спортсмены — за мир, они хотят биться на аренах

Маркус Крамер: российские спортсмены — за мир, они хотят биться на аренах
Комментарии

Бывший тренер сборной России, а ныне Италии по лыжным гонкам немецкий специалист Маркус Крамер высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Я думаю, что у многих в Скандинавии и Центральной Европе неправильное представление о спортсменах из России. Они знают, что происходит, они знают, почему они не могут соревноваться. Они хотят мира во всём мире. Они хотят биться на аренах», — сказал Крамер в интервью Dagbladet.

Маркус Крамер покинул сборную России в марте 2022 года после семилетнего сотрудничества. Он официально пришёл в команду в сентябре 2015 года.

В октябре этого года Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально продлила отстранение российских спортсменов на сезон-2022/2023.

«Лучший твой подарочек — это я!» Большунов нарядился Дедом Морозом, Непряева — Снегурочкой «Лучший твой подарочек — это я!» Большунов нарядился Дедом Морозом, Непряева — Снегурочкой
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023