Маркус Крамер: российские спортсмены — за мир, они хотят биться на аренах
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Бывший тренер сборной России, а ныне Италии по лыжным гонкам немецкий специалист Маркус Крамер высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
«Я думаю, что у многих в Скандинавии и Центральной Европе неправильное представление о спортсменах из России. Они знают, что происходит, они знают, почему они не могут соревноваться. Они хотят мира во всём мире. Они хотят биться на аренах», — сказал Крамер в интервью Dagbladet.
Маркус Крамер покинул сборную России в марте 2022 года после семилетнего сотрудничества. Он официально пришёл в команду в сентябре 2015 года.
В октябре этого года Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально продлила отстранение российских спортсменов на сезон-2022/2023.
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