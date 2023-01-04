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Американский лыжник: надеюсь, россияне скоро вернутся, потому что они мне нравятся

Американский лыжник: надеюсь, россияне скоро вернутся, потому что они мне нравятся
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22-летний американский лыжник Бен Огден высказался об отстранении российских лыжников от международных стартов.

«Я не знаю, когда россиян снова допустят к соревнованиям. Я не политик, но мне нравится, когда русские соревнуются, потому что они могут победить норвежцев и бьются изо всех сил, но я не слежу за политикой.

Наверное, хорошо, что они не смогли принять участие в этом сезоне, но я надеюсь, что они скоро вернутся, потому что они мне нравятся», — сказал Огден в интервью Dagbladet.

На данный момент Огден занимает 13-е место в общем зачёте Кубка мира.

Напомним, в октябре этого года Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально продлила отстранение российских спортсменов на сезон-2022/2023.

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