Нортуг прокомментировал первый в карьере подиум Крюгера в классической разделке

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, ныне эксперт Петтер Нортуг высказался о втором месте Симена Хегстада Крюгера во вчерашней 10-километровой разделке классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
Напомним, этот подиум стал для Крюгера первым в карьере в классических гонках с раздельным стартом.
«Технически он уникален в коньковом стиле. В классике он тоже неплох, но координация обычно не так хороша у него. Сейчас я вижу, что он поработал над своей техникой, и когда он в форме, то и в классическом стиле у него всё хорошо получается.
В свободном стиле Крюгер давно компактен и силён. Там его техника настолько отточена, что работает на автопилоте. Он способен выигрывать несколько коньковых гонок по заказу. В классике, вероятно, ему предстоит ещё поработать, чтобы всё было хорошо», — приводит слова Нортуга TV2.
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