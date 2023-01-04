Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования на «Тур де Ски», Пеллегрино — третий

В Оберстдорфе (Германия) завершилась гонка преследования на 20 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира. У мужчин победу одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, вторым стал его соотечественник Синдре Бьёрнестад Скар, итальянец Федерико Пеллегрино занял третье место.

Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Второй этап. Оберстдорф, Германия.

Мужчины. Свободный стиль. Гонка преследования. 20 км.

Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 41.35,8. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) — отставание 1,8. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,1. Калле Хальфварссон (Швеция) +2,9. Шур Рёте (Норвегия) +3,4.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).