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Клебо одержал 4-ю победу подряд на «Тур де Ски», до рекорда Большунова и Устюгова один шаг

Клебо одержал 4-ю победу подряд на «Тур де Ски», до рекорда Большунова и Устюгова один шаг
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования на 20 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира.

Это его четвёртая победа подряд в рамках многодневки. Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов одерживали по пять побед подряд; Сергей – в сезоне-2016/2017, Александр – в сезоне-2020/2021.

Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Второй этап. Оберстдорф, Германия.
Мужчины. Свободный стиль. Гонка преследования. 20 км.

  1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 41.35,8.
  2. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) — отставание 1,8.
  3. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,1.
  4. Калле Хальфварссон (Швеция) +2,9.
  5. Шур Рёте (Норвегия) +3,4.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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