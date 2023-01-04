Клебо одержал 4-ю победу подряд на «Тур де Ски», до рекорда Большунова и Устюгова один шаг

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования на 20 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира.

Это его четвёртая победа подряд в рамках многодневки. Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов одерживали по пять побед подряд; Сергей – в сезоне-2016/2017, Александр – в сезоне-2020/2021.

Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Второй этап. Оберстдорф, Германия.

Мужчины. Свободный стиль. Гонка преследования. 20 км.

Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 41.35,8. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) — отставание 1,8. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,1. Калле Хальфварссон (Швеция) +2,9. Шур Рёте (Норвегия) +3,4.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).