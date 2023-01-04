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Клебо обошёл Йохауг и Ковальчик по количеству побед на «Тур де Ски». Это абсолютный рекорд

Клебо обошёл Йохауг и Ковальчик по количеству побед на «Тур де Ски». Это абсолютный рекорд
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Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования на 20 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира. Это его 15-я победа в карьере в рамках многодневки «Тур де Ски».

Норвежец является самым успешным лыжником по количеству побед на «Тур де Ски». Среди мужчин вторым по этому показателю является соотечественник Клебо Петтер Нортуг (13 побед).

У женщин больше всего побед на «Тур де Ски» у норвежки Терезе Йохауг и польки Юстины Ковальчик (по 14 побед). Обогнав их, Клебо стал самым успешным среди всех, кто когда-либо участвовал в этом турнире.

На «Тур де Ски» Клебо выступает с сезона-2018/2019. Текущие соревнования стали для двукратного их чемпиона Клебо четвёртыми в карьере.

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