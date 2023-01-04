«Спокойно и собранно». Клебо высказался о победе в гонке преследования на «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в гонке преследования на 20 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира.

«Получилось так, как и ожидалось, спокойно и собранно. Может быть, немного сложнее, чем я думал. Долгое время все шли со скоростью улитки, но в конце концов благодаря выбору позиции я удачно спустился с двух последних холмов, а затем увидел возможность», — приводит слова Клебо TV2.

Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Второй этап. Оберстдорф, Германия.

Мужчины. Свободный стиль. Гонка преследования. 20 км.