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«Спокойно и собранно». Клебо высказался о победе в гонке преследования на «Тур де Ски»

«Спокойно и собранно». Клебо высказался о победе в гонке преследования на «Тур де Ски»
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Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в гонке преследования на 20 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира.

«Получилось так, как и ожидалось, спокойно и собранно. Может быть, немного сложнее, чем я думал. Долгое время все шли со скоростью улитки, но в конце концов благодаря выбору позиции я удачно спустился с двух последних холмов, а затем увидел возможность», — приводит слова Клебо TV2.

Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Второй этап. Оберстдорф, Германия.
Мужчины. Свободный стиль. Гонка преследования. 20 км.

  1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 41.35,8.
  2. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) — отставание 1,8.
  3. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,1.
  4. Калле Хальфварссон (Швеция) +2,9.
  5. Шур Рёте (Норвегия) +3,4.
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