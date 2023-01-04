Никлас Дюрхауг предположил, что Йоханнес Клебо ведёт психологическую игру с соперниками

Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Никлас Дюрхауг после победы Йоханнеса Клебо в гонке преследования на 20 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски» предположил, что норвежец ведёт психологическую игру с соперниками.

«Возможно, это психологическая игра. Он так хорошо бегает и не выглядит усталым, что сильно демотивирует тех, кто соревнуется с ним», — приводит слова Дюрхауга NRK.



Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Второй этап. Оберстдорф, Германия.

Мужчины. Свободный стиль. Гонка преследования. 20 км.