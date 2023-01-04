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Никлас Дюрхауг предположил, что Йоханнес Клебо ведёт психологическую игру с соперниками

Никлас Дюрхауг предположил, что Йоханнес Клебо ведёт психологическую игру с соперниками
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Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Никлас Дюрхауг после победы Йоханнеса Клебо в гонке преследования на 20 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски» предположил, что норвежец ведёт психологическую игру с соперниками.

«Возможно, это психологическая игра. Он так хорошо бегает и не выглядит усталым, что сильно демотивирует тех, кто соревнуется с ним», — приводит слова Дюрхауга NRK.

Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Второй этап. Оберстдорф, Германия.
Мужчины. Свободный стиль. Гонка преследования. 20 км.

  1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 41.35,8.
  2. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) — отставание 1,8.
  3. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,1.
  4. Калле Хальфварссон (Швеция) +2,9.
  5. Шур Рёте (Норвегия) +3,4.
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