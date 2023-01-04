Масгрэйв после гонки преследования назвал соперника идиотом. Тот отреагировал

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв после гонки преследования на 20 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски» в эмоциональной форме пожаловался на то, что в ходе гонки его подрезал соперник.

«Сегодня я показал плохой результат. На последнем трамплине я был 15-м. Там было много лыжников, которые поджимали сзади, поэтому я занял позицию в середине трассы, пытаясь защитить свою позицию. Я хотел перестроиться в левую часть, но сразу же выезжает кто-то, кто хочет туда же. Затем он наступает мне на лыжи и падает, и, соответственно, падаю я. Идиотизм, больше нечего сказать. Это был француз или итальянец, не совсем уверен. Но это сделал чёртов идиот. Я не знаю, что сказать, я просто в бешенстве», — приводит слова Масгрэйва Expressen.

Журналисты определили по камерам, кто именно помешал Масгрэйву во время инцидента. Это оказался французский лыжник Клеман Парисс. Он ответил на обвинения британца.

«Я не считаю себя идиотом. У меня был небольшой отрыв, и я пытался обойти Эндрю, но в какой-то момент он закрылся. Он может посмотреть повтор и снова увидеть, что произошло. У меня не было времени поговорить с ним наедине».