Нортуг: пока Клебо выигрывает всё, трудно поверить, что «Тур де Ски» будет захватывающим
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг высказался об очередной победе Йоханнеса Клебо на этапах «Тур де Ски» — 2022/2023. Клебо одержал победу в гонке преследования на 20 км.
«У Клебо вышла приятная поездка в Оберстдорф, потому что он не травмировался и провёл все гонки. Конечно, это хорошо для лидера тура. В последней гонке ведущая группа лыжников превратилась в большую группу, а это значит, что много бегунов включились в борьбу. Я немного удивлён, что Симен Хегстад Крюгер не пытался отпугнуть преследователей. В общем, грустно, но, пока Йоханнес Клебо выигрывает все дистанции, трудно поверить, что «Тур де Ски» будет захватывающим», — приводит слова Нортуга TV2.
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