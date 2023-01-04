Бородавко — о словах генсека FIS: очень грустно и печально, но это сегодняшняя реальность

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона, который заявил, что его высказывание о возвращении России на международную арену было ошибкой.

«Международная федерация лыжного спорта напрямую зависит от олимпийского комитета. МОК очень болезненно реагирует на политическую повестку, поэтому меня такая смена позиции Виона не удивляет.



Это очень грустно и печально, что нам приходиться обсуждать такие высказывания от спортивных чиновников, но это сегодняшняя реальность. Мы должны продолжать работать, как работали, и не обращать особого внимания на такие высказывания. Это будет продолжаться всю зиму», — приводит слова Бородавко Sport24.