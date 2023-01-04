Симен Хегстад Крюгер: это не тот результат, к которому я стремлюсь

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер объяснил свой невысокий результат в гонке преследования на 20 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира.

Крюгер финишировал восьмым, отстав от лидера, соотечественника Йоханнеса Клебо, на 4 секунды. Отметим, что у мужчин борьба за места в итоговом протоколе была очень плотной. 23 лыжника финишировали менее чем за 13 секунд.

«Мне становится скучно, когда всё так идёт. Это не тот результат, к которому я стремлюсь, но сегодня часть ответственности лежит на мне. Я надеялся, что что-то смогу сделать, но это было ужасно трудно. Сегодня я был сильнее, чем вчера, но мне не хватает сил в одиночку идти вперёд, особенно по обледеневшей лыжне», — приводит слова Крюгера TV 2.