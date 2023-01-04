Видеообзор победы Фриды Карлссон в гонке преследования на «Тур де Ски»

Представительница Швеции Фрида Карлссон выиграла вторую подряд гонку в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира. После победы накануне в классической разделке на 10 км Карлссон одержала победу в гонке преследования на 20 км свободным ходом.
После середины дистанции борьбу за победу вели только Карлссон и представительница Финляндии Криста Пярмякоски. Отставание преследовательниц росло с каждым километром, они сражались только за третье место на пьедестале. Бронза в итоге досталась норвежке Тириль Уднес Венг.
В борьбе за золото Карлссон на последних двух километрах дистанции ушла в отрыв, оставив Пярмякоски с серебром.
Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country на YouTube. Права на видео принадлежат FIS.
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