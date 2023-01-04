Норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд возглавляет общий зачёт «Турне четырёх трамплинов» после трёх этапов. Гранеруд выиграл первые два старта соревнований. Второе место занимает лидер общего зачёта Кубка мира поляк Давид Кубацки, одержавший победу на этапе в Инсбруке (Австрия). Третье место занимает словенец Анже Ланишек.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. «Турне четырёх трамплинов»

Общий зачёт после трёх этапов

1. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 877,8.

2. Давид Кубацки (Польша) – 854,5.

3. Анже Ланишек (Словения) – 823,5.

4. Пётр Жила (Польша) – 807,5.

5. Камиль Стох (Польша) – 798,0.

6. Штефан Крафт (Австрия) – 796,5.

7. Даниэль Чофениг (Австрия) – 788,5.

8. Андреас Веллингер (Германия) – 776,4.

9. Михаэль Хайбёк (Австрия) – 771,0.

10. Ловро Кос (Словения) – 769,6.