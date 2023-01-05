Пеллегрино: с россиянами лыжные гонки были бы интереснее

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино, комментируя итоги завершившейся вчера гонки преследования на 20 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», заявил, что при участии российских лыжников соревнования Кубка мира – 2022/2023 были бы интереснее.



«Уверен, что лыжные гонки с россиянами интереснее. Они никогда не позволяли бежать, как это было сегодня. Они шли на фронт и «толкали, толкали, толкали». Нам не хватает их с точки зрения спортивной борьбы и конкуренции. Но мы должны дождаться окончания военных действий, надеюсь, это произойдёт как можно скорее», — приводит слова Пеллегрино норвежское издание VG.

Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).