Маркус Крамер высказался о конфликте между Сергеем Устюговым и Александром Большуновым

Бывший тренер сборной России, а ныне Италии по лыжным гонкам немецкий специалист Маркус Крамер высказался о конфликте между олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам Сергеем Устюговым и Александром Большуновым.

«СМИ преподносят это как конфликт, но это не личный конфликт. Было два классических спринта, где Большунов оба раза наступил на лыжи Устюгова. Такое бывает. Друзья ли они? Они не лучшие друзья, как в некоторых командах, но они уважают друг друга», — сказал Крамер в интервью VG.



Маркус Крамер покинул сборную России в марте 2022 года после семилетнего сотрудничества. Он официально пришёл в команду в сентябре 2015 года.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).