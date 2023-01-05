Тренер Фриды Карлссон: в отсутствие Йохауг вы можете выиграть гонку, выложившись на 95%

Тренер шведской лыжницы Фриды Карлссон Пер Нильссон признался, что в отсутствие четырёхкратной олимпийской чемпионки норвежской лыжницы Терезы Йохауг для победы достаточно выложиться на 95 процентов.
«В отсутствие Терезы Йохауг вы можете выиграть гонку, выложившись на 95 процентов. Когда в дело вмешивалась Терезе, нужно было выкладываться на 100–101 процент. Вы должны были выкладываться на максимум возможностей. Фрида всегда была той, кто должен делать всё в точности, всё, что есть в плане, и даже больше. Но теперь он более размытый. Но у неё сейчас есть опыт, мы всё проработали с помощью мониторинга», — приводит слова Нильссона VG.
Сейчас проходит многодневка «Тур де Ски». Фрида Карлссон лидирует в общем зачёте, опережая соперниц на полторы минуты.
Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним на Кубке мира. 34-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира.
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