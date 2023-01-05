Крамер — о мотивации российских лыжников: они хотят вернуться и соревноваться с лучшими

Бывший тренер сборной России, а ныне Италии по лыжным гонкам немецкий специалист Маркус Крамер порассуждал о наличии мотивации российских лыжников в отсутствие международных стартов.
«Российские лыжники были на очень высоком уровне. Большунов и многие другие. Это очень сильная команда. Я надеюсь, что мы увидим их очень скоро. Конечно, мне грустно из-за этой ситуации.
У некоторых из них нормальная мотивация, а у многих с мотивацией проблемы. Когда цель состоит в том, чтобы попасть на следующий чемпионат мира или Олимпиаду, чтобы побороться за золото, но ты не знаешь, удастся ли это…Тогда ты начинаешь много думать, и мотивация у некоторых сильно падает. Они хотят вернуться и соревноваться с лучшими, а не в России», — сказал Крамер в интервью VG.
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