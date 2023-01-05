Норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво снялась с «Тур де Ски» — 2022/2023. Она сдала положительный тест на ковид, сообщает Федерация лыжных видов спорта Норвегии.

Напомним, Анне Кьерсти Кальво показала третий результат по итогам завершившейся во вторник гонки с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках второго этапа «Тур де Ски», отстав от одержавшей победу шведки Фриды Карлссон на 18 секунд. В общем зачёте соревнований норвежская лыжница также занимает третью позицию.

Классическая лыжная многодневка «Тур де Ски» в рамках Кубка мира — 2022/2023 проходит с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Российские лыжники пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).