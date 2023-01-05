«Тур де Ски» — 2022/2023: расписание третьего этапа, календарь соревнований

Престижный турнир по лыжным гонкам «Тур де Ски» в самом разгаре. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего этапа лыжной многодневки.

«Тур де Ски». Третий этап. Валь-ди-Фьемме, Италия

6 января

12:00 мск – спринт. 1.4 км. Классический стиль. Квалификация. Женщины

12:40 мск – спринт. 1.4 км. Классический стиль. Квалификация. Мужчины

15:55 мск – спринт. 1.4 км. Классический стиль. Финал. Женщины

16:05 мск – спринт. 1.4 км. Классический стиль. Финал. Мужчины

7 января

13:45 – масс-старт. 15 км. Классический стиль. Женщины

15:30 – масс-старт. 15 км. Классический стиль. Мужчины

8 января

13:00 – масс-старт. 9 км. Свободный стиль. Женщины

14:45 – масс-старт. 9 км. Свободный стиль. Мужчины

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).