«Тур де Ски» — 2022/2023: расписание третьего этапа, календарь соревнований
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Престижный турнир по лыжным гонкам «Тур де Ски» в самом разгаре. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего этапа лыжной многодневки.
«Тур де Ски». Третий этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
6 января
- 12:00 мск – спринт. 1.4 км. Классический стиль. Квалификация. Женщины
- 12:40 мск – спринт. 1.4 км. Классический стиль. Квалификация. Мужчины
- 15:55 мск – спринт. 1.4 км. Классический стиль. Финал. Женщины
- 16:05 мск – спринт. 1.4 км. Классический стиль. Финал. Мужчины
7 января
- 13:45 – масс-старт. 15 км. Классический стиль. Женщины
- 15:30 – масс-старт. 15 км. Классический стиль. Мужчины
8 января
- 13:00 – масс-старт. 9 км. Свободный стиль. Женщины
- 14:45 – масс-старт. 9 км. Свободный стиль. Мужчины
Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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