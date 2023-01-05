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«Тур де Ски» — 2022/2023: расписание третьего этапа, календарь соревнований

«Тур де Ски» — 2022/2023: расписание третьего этапа, календарь соревнований
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Престижный турнир по лыжным гонкам «Тур де Ски» в самом разгаре. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего этапа лыжной многодневки.

«Тур де Ски». Третий этап. Валь-ди-Фьемме, Италия

6 января

  • 12:00 мск – спринт. 1.4 км. Классический стиль. Квалификация. Женщины
  • 12:40 мск – спринт. 1.4 км. Классический стиль. Квалификация. Мужчины
  • 15:55 мск – спринт. 1.4 км. Классический стиль. Финал. Женщины
  • 16:05 мск – спринт. 1.4 км. Классический стиль. Финал. Мужчины

7 января

  • 13:45 – масс-старт. 15 км. Классический стиль. Женщины
  • 15:30 – масс-старт. 15 км. Классический стиль. Мужчины

8 января

  • 13:00 – масс-старт. 9 км. Свободный стиль. Женщины
  • 14:45 – масс-старт. 9 км. Свободный стиль. Мужчины

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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