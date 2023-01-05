Итальянский лыжник пробежал лишний круг в классической разделке на «Тур де Ски»

Итальянский лыжник Микаэль Абрам ошибся в подсчёте кругов во время классической гонки с раздельного старта на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски». Именно этим фактом объяснялось его последнее, 77-е место, с более чем семиминутным отставанием от предыдущего участника. Победителю, норвежцу Йоханнесу Клебо, Абрам уступил 10 минут 28,1 секунды.

Круг в Оберстдорфе (Германия) равнялся 3,3 км, то есть лыжники должны были преодолеть три круга, а Абрам не только зашёл на четвёртый, но и завершил его, узнав о своей ошибке только после финиша.

Организаторы разрешили итальянцу продолжить участие в «Тур де Ски», правда, его время при этом не изменили.

«Ничего особенного не произошло. Просто я был уверен, что мы собираемся пройти четыре круга. Хотя не совсем понимаю почему. Благодарен, что мне разрешили продолжить участие. Я должен извлечь урок из этой серьёзной ошибки. Поддерживаю решение организаторов на 100 процентов. Это была только моя вина», — приводит слова Абрама Dagbladet.