Порома выразил недоумение по поводу того, что мужчин-лыжников пустят по женской трассе

Шведский лыжник Вильям Порома остался недоволен тем фактом, что мужчины и женщины должны преодолеть одинаковые дистанции в спринте классическим стилем на «Тур де Ски».

«Я не хочу стоять здесь и очень сильно критиковать подобные решения, но думаю, что это странно. Кажется, что женщины могут преодолеть нашу спринтерскую дистанцию, поэтому я думаю, что это немного странное решение. Это даже немного стыдно для нас… Более того, такая дистанция будет преимуществом для тех, кто обладает большей скоростью и больше специализируется на спринте», — приводит слова шведского спортсмена Nettavisen.

Так, например, на гонках прошлого года мужская трасса состояла из подъёма в 53 метра. В этом же сезоне лыжники пройдут женскую трассу с набором высоты в 44 метра.

6 января на «Тур де Ски» пройдут спринты классическим стилем у мужчин и женщин.