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Хальфварссон: плохо, что мужчины пойдут по женской трассе. Не совсем понимаю, почему так

Хальфварссон: плохо, что мужчины пойдут по женской трассе. Не совсем понимаю, почему так
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Шведский лыжник Калле Хальфварссон негативно отнёсся к решению провести спринты классическим стилем на «Тур де Ски» на одинаковых дистанциях для женщин и для мужчин.

«Я думаю, это плохо, что мы идём по женской трассе. Я не совсем понимаю, почему было принято такое решение. Раньше была хорошая спринтерская трасса, на которой мы соревновались. Мы не пробежим захватывающую часть гонки. Это плохо и для телезрителей, и для лыжников. Это позор», — цитирует Калле Хальфварссона Nettavisen.

Так, например, на гонках прошлого года мужская трасса состояла из подъёма в 53 метра. В этом же сезоне лыжники пройдут женскую трассу с набором высоты в 44 метра. 6 января на «Тур де Ски» состоятся спринты классическим стилем у мужчин и женщин.

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