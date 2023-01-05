Хальфварссон: плохо, что мужчины пойдут по женской трассе. Не совсем понимаю, почему так

Шведский лыжник Калле Хальфварссон негативно отнёсся к решению провести спринты классическим стилем на «Тур де Ски» на одинаковых дистанциях для женщин и для мужчин.

«Я думаю, это плохо, что мы идём по женской трассе. Я не совсем понимаю, почему было принято такое решение. Раньше была хорошая спринтерская трасса, на которой мы соревновались. Мы не пробежим захватывающую часть гонки. Это плохо и для телезрителей, и для лыжников. Это позор», — цитирует Калле Хальфварссона Nettavisen.

Так, например, на гонках прошлого года мужская трасса состояла из подъёма в 53 метра. В этом же сезоне лыжники пройдут женскую трассу с набором высоты в 44 метра. 6 января на «Тур де Ски» состоятся спринты классическим стилем у мужчин и женщин.