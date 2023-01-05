Нисканен отказался комментировать слова Вяльбе о Путине
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Трёхкратный олимпийский чемпион финский лыжник Йиво Нисканен отказался обсуждать слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о президенте страны Владимире Путине.
«Меня это не волнует», — приводит слова Нисканена Nettavisen.
Ранее Вяльбе, подводя итоги 2022 года, заявила, что никогда не будет оспаривать, обсуждать и даже задумываться над решениями Путина, потому что полностью ему доверяет. Вяльбе подтвердила, что в первую предвыборную кампанию Путина была его доверенным лицом, а в дальнейшем всегда за него голосовала.
Напомним, с марта 2022 года российские лыжники решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
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