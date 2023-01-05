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Клебо — о словах Вяльбе про Путина: она может говорить всё, что хочет

Клебо — о словах Вяльбе про Путина: она может говорить всё, что хочет
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о словах главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о президенте страны Владимире Путине.

Ранее Вяльбе, подводя итоги 2022 года, заявила, что никогда не будет оспаривать, обсуждать и даже задумываться над решениями Путина, потому что полностью ему доверяет. Вяльбе подтвердила, что в первую предвыборную кампанию Путина была его доверенным лицом, а в дальнейшем всегда за него голосовала.

«Ну что тут можно сказать? Я не видел то, о чём вы говорите. Полагаю, интервью вышло, когда мы выступали. Она может говорить всё, что хочет. Должен сказать, что данный случай и российский вопрос – это нечто особенное. Честно говоря, мне сложно сказать что-то конкретное», — приводит слова Клебо Nettavisen.

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