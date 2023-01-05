Кершоу: какого чёрта Исомется взяли экспертом? Ты опозорил страну, тебе не место в спорте

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу высказался о трёхкратном олимпийском призёре, финне Яри Исомется, который в качестве эксперта берётся критиковать лидирующую на «Тур де Ски» представительницу Швеции Фриду Карлссон.



«Фриду Карлссон атаковали в прессе. Причём это сделал Яри Исомется. Какого чёрта его вообще взяли туда как эксперта? Этот человек попался на ЭПО, опозорил страну. Тебе не место в спорте — никогда. Да, можешь идти кататься на лыжах и веселиться, но почему мы должны тебя слушать?



Есть множество финских героев и потенциальных спикеров, которые не позорили свою страну на домашнем чемпионате мира. Где Матти Хейккинен? Столько разных имён, а вместо этого мы слушаем Исомется, пытающегося атаковать Фриду Карлссон? Ну что это такое?



Карлссон прекрасно проявила себя с точки зрения тактики. Она потрясающе провела гонку преследования на 20 км. Это выступление для учебников. Её догнали, и она перешла к плану B. С ней пошли Пярмякоски и две норвежки. Но Венг и Кальво так наработались, что в итоге отстали на полторы минуты, поскольку скорость была слишком высокой. Пярмякоски выглядела хорошо, и они менялись с Карлссон. Фрида мастерски отработала концовку и привезла финке 14 секунд. По тактике всё было идеально. Я снимаю перед ней шляпу», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.