Нисканен ответил на вопрос, продолжает ли он контактировать с Большуновым

Трёхкратный олимпийский чемпион, финский лыжник Йиво Нисканен, известный хорошими отношениями с трёхкратным победителем Игр-2022 Александром Большуновым, заявил, что в последнее время мало общался с россиянином.

«Не так уж много. Язык — это небольшая проблема. Каждый из нас занят тем, что делает всё возможное как спортсмен», — приводит слова Нисканена Nettavisen.

Напомним, с марта 2022 года российские лыжники решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В итоге Нисканен выступает на этапах Кубка мира, а Большунов – на внутрироссийских соревнованиях.

Напомним, Нисканен не выступал на этапах Кубка мира в начале сезона-2022/2023 из-за коронавируса, которым он заразился перед самым стартом соревнований в Руке (Финляндия). На лыжной многодневке «Тур де Ски» Ийво сошёл по ходу классической «разделки» на 10 км.