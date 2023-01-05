Нисканен ответил на вопрос, продолжает ли он контактировать с Большуновым

Трёхкратный олимпийский чемпион, финский лыжник Йиво Нисканен, известный хорошими отношениями с трёхкратным победителем Игр-2022 Александром Большуновым, заявил, что в последнее время мало общался с россиянином.
«Не так уж много. Язык — это небольшая проблема. Каждый из нас занят тем, что делает всё возможное как спортсмен», — приводит слова Нисканена Nettavisen.
Напомним, с марта 2022 года российские лыжники решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В итоге Нисканен выступает на этапах Кубка мира, а Большунов – на внутрироссийских соревнованиях.
Напомним, Нисканен не выступал на этапах Кубка мира в начале сезона-2022/2023 из-за коронавируса, которым он заразился перед самым стартом соревнований в Руке (Финляндия). На лыжной многодневке «Тур де Ски» Ийво сошёл по ходу классической «разделки» на 10 км.
- 5 января 2023
-
23:18
-
23:00
-
22:32
-
22:10
-
22:05
-
21:52
-
17:55
-
15:13
-
14:47
-
12:30
-
11:32
-
10:28
-
10:24
-
10:06
-
09:48
-
09:30
-
00:50
- 4 января 2023
-
22:29
-
21:32
-
21:23
-
21:13
-
20:06
-
18:42
-
17:54
-
17:44
-
17:20
-
16:31
-
16:00
-
15:40
-
15:29
-
15:04
-
14:53
-
14:19
-
14:13
-
13:58