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Фрида Карлсен сделала модную причёску Петтеру Нортугу и оставила автограф

Фрида Карлсен сделала модную причёску Петтеру Нортугу и оставила автограф
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Лидер многодневки «Тур де Ски» шведская лыжница Фрида Карлсен во время дня отдыха от гонок сделала новую причёску норвежскому эксперту Петтеру Нортугу, сообщает SVT. На затылке легендарного лыжника Фрида выбрила свои инициалы FK.

Фото: Личный архив Фриды Карлссон

Для Карлссон парикмахерское искусство – хобби.

«Я люблю стричь волосы. Тогда я забываю всё, что связано с лыжами. Прекрасное расслабление», — говорила Карлссон TV2.

Нортуг раньше не стремился стать клиентом Карлссон.

«Увидите Фриду, скажите ей, что после того, как я увидел фотографии её «жертв», дважды подумаю, прежде чем согласиться на стрижку», — говорил он.

Но в итоге Карлссон всё же постригла Нортуга.

Фото: Личный архив Фриды Карлссон

«Выходной день и салон открыт», — подписала Карлссон фото с результатом своих трудов.

«Может, вернёшь деньги?» — пошутил Нортуг в комментариях к посту Карлссон.

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