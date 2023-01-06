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Олимпийская чемпионка Майкен Касперсен Фалла сообщила, что скоро станет мамой

Олимпийская чемпионка Майкен Касперсен Фалла сообщила, что скоро станет мамой
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Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла в своих социальных сетях сообщила, что скоро станет мамой.

«Животик растёт, а мы ждём апрель», — подписала фото Майкен Касперсен Фалла.

Фото: личных архив Майкен Касперсен Фаллы

В комментариях к посту бывшая норвежская лыжница Терезе Йохауг, которая недавно сообщила о своей беременности, оставила три эмодзи сердец.

32-летняя Фалла – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в спринте, серебряный призёр Пхёнчхана-2018 и пятикратная чемпионка мира. Фалла участвовала в спринте и командном спринте на Олимпиаде в Пекине, но не сумела попасть на подиум. Норвежка является трёхкратной обладательницей «Малого хрустального глобуса» в спринтерском зачёте Кубка мира (сезоны-2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018). Лыжница завершила карьеру в апреле 2022 года.

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