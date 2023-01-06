В сборной Франции объяснили причину снятия Жува и ещё двух лыжников с «Тур де Ски»

Главный тренер сборной Франции по лыжным гонкам Александр Русселе раскрыл причину снятия с проходящей в эти дни престижной многодневки «Тур де Ски» лыжников Лены Кентен, Ришара Жува и Тео Шели.

«Лена заболела этой ночью. Тео сильно кашлял, а Ришара всю ночь беспокоила сильная боль в горле. На данном этапе у нас нет заболевших COVID-19. Мы хотим сохранить их всех до конца Кубка мира и не рисковать, выпуская их на гонки, когда они не в лучшем состоянии», — сказал Русселе в интервью Nordic Magazine.

Соревнования на «Тур де Ски» проходят в три этапа с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. Первый этап прошёл в Валь-Мюстаире (Швейцария) 31 декабря — 1 января. Второй — в Оберстдорфе (Германия) 3-4 января. Третий этап проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия) 6-8 января.