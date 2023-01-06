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Петтер Нортуг отреагировал на новость о беременности Терезе Йохауг

Петтер Нортуг отреагировал на новость о беременности Терезе Йохауг
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг отреагировал на новость о том, что бывшая норвежская лыжница Терезе Йохауг скоро станет мамой.

«Ждём, что в скором времени появится ещё один классный норвежский лыжник», — приводит слова Нортуга Expressen.

Напомним, титулованная лыжница долгое время встречается с Нильсом Якобом Хоффом, у пары состоялась помолвка.

Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним на Кубке мира. 34-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.

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